У центрі Києва може зникнути вода через знеструмлення насосної станції

Через ворожі обстріли знеструмлено одну з водопровідних насосних станцій Києва. Унаслідок цього в Печерському районі можливе зниження тиску у водопровідній мережі. Також у споживачів може тимчасово зникнути вода.

У "Київводоканалі" зазначили, що система водовідведення столиці продовжує працювати у штатному режимі.

Наразі фахівці підприємства спільно з енергетиками працюють над усуненням проблеми. Вони вживають необхідних заходів, щоб якнайшвидше відновити стабільне водопостачання.

