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У центрі Києва може зникнути вода через знеструмлення насосної станції

09:09 14.10.2026 Ср
1 хв
aimg Марія Науменко
Фото: перебої з водопостачанням у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

У Печерському районі столиці 14 жовтня можливі перебої з водопостачанням через наслідки російських обстрілів. Комунальники разом з енергетиками працюють над відновленням стабільної подачі води.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ПрАТ АК "Київводоканал".

Через ворожі обстріли знеструмлено одну з водопровідних насосних станцій Києва. Унаслідок цього в Печерському районі можливе зниження тиску у водопровідній мережі. Також у споживачів може тимчасово зникнути вода.

У "Київводоканалі" зазначили, що система водовідведення столиці продовжує працювати у штатному режимі.

Наразі фахівці підприємства спільно з енергетиками працюють над усуненням проблеми. Вони вживають необхідних заходів, щоб якнайшвидше відновити стабільне водопостачання.

Нагадаємо, у ніч на 14 жовтня Росія завдала масованого балістичного удару по Києву та області. Унаслідок атаки загинули троє людей, ще 27 постраждали.

Під ударом опинилися енергооб'єкти, через що в столиці виникли перебої з електропостачанням. Також у кількох районах міста спалахнули пожежі, а в Дарницькому та Печерському районах тимчасово зупинили електротранспорт.

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Російська ФедераціяУкраїнаКиївВодопостачання