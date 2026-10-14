В центре Киева может исчезнуть вода из-за обесточивания насосной станции

Из-за вражеских обстрелов обесточена одна из водопроводных насосных станций Киева. В результате в Печерском районе возможно снижение давления в водопроводной сети. Также у потребителей может временно исчезнуть вода.

В "Киевводоканале" отметили, что система водоотвода столицы продолжает работать в штатном режиме.

В настоящее время специалисты предприятия совместно с энергетиками работают над устранением проблемы. Они принимают необходимые меры, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное водоснабжение.