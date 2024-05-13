У центрі Києва на два дні можуть перекрити рух: у чому причина
У центрі Києва 14-15 травня можливі обмеження дорожнього руху у зв’язку з проведенням охоронних заходів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Управління державної охорони України (УДО).
"14-15 травня можливі обмеження дорожнього руху в центральній частині міста Києва у зв’язку з проведенням охоронних заходів", - повідомили в УДО.
Там також нагадали, що військовослужбовці УДО спільно з відповідними підрозділами Нацполіції мають право тимчасово обмежувати або забороняти під час здійснення охоронних заходів рух транспортних засобів та пішоходів на вулицях і дорогах під час проїзду автомобільним транспортом глав іноземних держав, парламентів і урядів, керівників міжнародних міжурядових організацій та іноземних делегацій, які перебувають в Україні з офіційним візитом, не допускати громадян на окремі ділянки місцевості та об’єкти, вимагати від них залишатися на конкретних місцях або залишити їх.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський звільнив начальника Управління державної охорони Сергія Рудя. Відповідний указ з'явився на сайті президента 9 травня.
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