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У центрі Києва частково перекрили підземні переходи на три дні: що сталося

Рух пішоходів у деяких підземних переходах у центрі Києва обмежили (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Відсьогодні, 16 квітня, у кількох підземних переходах у центрі Києва частково обмежують рух пішоходів. Вони розташовані в районі Майдану Незалежності та Європейської площі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Де саме й чому обмежують рух пішоходів

У КМДА розповіли, що (згідно з інформацією комунальної корпорації "Київавтодор") частково обмежуватимуть рух пішоходів у підземних переходах у центрі Києва:

  • на Майдані Незалежності;
  • на Європейській площі.

Зміни для містян і гостей столиці запроваджують з 16 до 18 квітня (включно).

"У цей період дорожники очищатимуть водозбірні приямки та фарбуватимуть стелі", - пояснили громадянам.

В які години та в яких переходах діють обмеження

Згідно з опублікованою КМДА інформацією, обмеження для пішоходів діятимуть:

  • 16 квітня - з 8:00 до 17:00 - у підземному пішохідному переході на Майдані Незалежності (зі сторони Лядських воріт);
  • 16, 17 та 18 квітня - з 8:00 до 17:00 - у підземному пішохідному переході на Європейській площі (зі сторони виходу на Володимирський узвіз).

"У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту", - підсумували у прес-службі КМДА.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у центрі Києва - на вулиці Хрещатик - з 15 квітня тимчасово обмежуватимуть рух транспорту. Їздити згідно із запровадженими змінами водіям доведеться в окремі дні та години.

Читайте також, як працюють світлофори для людей із порушенням зору, що з'явились у столиці.

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