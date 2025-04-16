У центрі Києва частково перекрили підземні переходи на три дні: що сталося

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у центрі Києва - на вулиці Хрещатик - з 15 квітня тимчасово обмежуватимуть рух транспорту. Їздити згідно із запровадженими змінами водіям доведеться в окремі дні та години.

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