В центре Киева частично перекрыли подземные переходы на три дня: что случилось

Напомним, ранее мы рассказывали, что в центре Киева - на улице Крещатик - с 15 апреля временно будут ограничивать движение транспорта. Ездить согласно введенным изменениям водителям придется в отдельные дни и часы.

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