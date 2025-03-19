У центрі Києва частково обмежать рух транспорту: яку локацію водіям краще оминати й коли

Нагадаємо, на початку року в КМДА повідомляли про тимчасове обмеження руху транспорту на примиканні вулиці Хрещатик до Європейської площі.

Спершу планувалось, що роботи з ліквідації просідання на дорожньому полотні на цій ділянці проводитимуть у період з 25 січня до 7 лютого 2025 року. Проте згодом стало відомо, що терміни перенесені.

Згідно з оновленою інформацією від "Київавтодору", часткові обмеження руху транспорту під час проведення ремонтних робіт мали тривати з 4 до 18 лютого 2025 року.

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