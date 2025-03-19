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У центрі Києва частково обмежать рух транспорту: яку локацію водіям краще оминати й коли

У центрі Києва частково обмежать рух транспорту (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

У центрі Києва частково обмежують рух транспорту. Під час поїздок водіям доведеться зважати на тимчасові зміни на одній з найпопулярніших площ столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Де саме та як надовго обмежують рух транспорту

У КМДА розповіли, що, згідно з інформацією комунальної корпорації "Київавтодор", у столиці частково обмежать рух транспорту Європейською площею.

"Зміни пов'язані з необхідністю ремонту покриття проїжджої частини поблизу готелю "Дніпро", - пояснили українцям і гостям Києва.

Варто зазначити, що Європейська площа розташована у Шевченківському районі столиці між вулицями Хрещатик, Трьохсвятительською, Володимирським узвозом і Михайла Грушевського.

Європейська площа в Києві (скриншот: google.com/maps)

Часткове обмеження руху на площі триватиме:

  • з четверга, 20 березня;
  • до понеділка, 24 березня (включно).

"У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності", - підсумували у КМДА.

Нагадаємо, на початку року в КМДА повідомляли про тимчасове обмеження руху транспорту на примиканні вулиці Хрещатик до Європейської площі.

Спершу планувалось, що роботи з ліквідації просідання на дорожньому полотні на цій ділянці проводитимуть у період з 25 січня до 7 лютого 2025 року. Проте згодом стало відомо, що терміни перенесені.

Згідно з оновленою інформацією від "Київавтодору", часткові обмеження руху транспорту під час проведення ремонтних робіт мали тривати з 4 до 18 лютого 2025 року.

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