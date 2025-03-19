В центре Киева частично ограничат движение транспорта: какую локацию водителям лучше объезжать и когда

Напомним, в начале года в КГГА сообщали о временном ограничении движения транспорта на примыкании улицы Крещатик к Европейской площади.

Сначала планировалось, что работы по ликвидации проседания на дорожном полотне на этом участке будут проводить в период с 25 января по 7 февраля 2025 года. Однако впоследствии стало известно, что сроки перенесены.

Согласно обновленной информации от "Киевавтодора", частичные ограничения движения транспорта во время проведения ремонтных работ должны были длиться с 4 до 18 февраля 2025 года.

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