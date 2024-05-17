У центрі Херсона призупинили роботу гуманітарного штабу та "Пунктів незламності"

"Через постійні ворожі атаки із застосуванням різних видів озброєння та авіації зокрема Херсонською міською військовою адміністрацією учора прийнято рішення про призупинення роботи одного із гуманітарних штабів і "Пунктів незламності" у центрі Херсона", - повідомив Мрочко.

За його словами, робота буде розподілена між іншими гуманітарними центрами до поліпшення безпекової ситуації.