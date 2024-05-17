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У центрі Херсона призупинили роботу гуманітарного штабу та "Пунктів незламності"

Фото: у центрі Херсона призупинили роботу гуманітарного штабу та "Пунктів незламності" (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Через щоденні російські обстріли у центрі Херсона призупинили роботу одного з гуманітарних штабів та "Пунктів незламності".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка.

"Через постійні ворожі атаки із застосуванням різних видів озброєння та авіації зокрема Херсонською міською військовою адміністрацією учора прийнято рішення про призупинення роботи одного із гуманітарних штабів і "Пунктів незламності" у центрі Херсона", - повідомив Мрочко.

За його словами, робота буде розподілена між іншими гуманітарними центрами до поліпшення безпекової ситуації.

 

Обстріли Херсона

Російські війська щоденно обстрілюють Херсон та область.

Так, 15 травня окупанти обстріляли центр Херсона з авіації. Постраждали 19 людей, серед них є підліток. Також пошкоджень зазнали багатоповерхові будинки.

А 8 травня росіяни атакували цивільну залізничну інфраструктуру у Херсоні. Внаслідок ворожих ударів були пошкоджені колії та вокзал міста.

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