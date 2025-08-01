У центрі Харкова провалився ґрунт і відкрив катакомби: що знайшли під землею (фото)

У сквері "Стрілка" в Харкові після зсуву ґрунту виявили підземні ходи. Попередньо - це можуть бути старовинні катакомби.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Харківську міську раду .

Підземелля відкрилися через просідання землі, яке сталося під час ліквідації наслідків нещодавнього буревію. Зсув спричинила вібрація від роботи спецтехніки. Також серед можливих причин - регулярні російські обстріли.

Комунальні служби вже розчищають провалля, щоб дослідити нововідкриту локацію. До справи долучили істориків - вони мають з’ясувати походження підземних ходів.



У Харкові відкрилися підземелля після зсуву ґрунту (фото: Харківська міська рада)

"Ми розкопаємо цей провал глибше, щоб з’ясувати, що саме там знаходиться. Піднімемо архівні документи. Можливо, це старий водогін або територія рибного ринку, який був тут кілька століть тому. А, можливо, щось зовсім інше", - розповів мер Харкова Ігор Терехов.



У Харкові відкрилися підземелля після зсуву ґрунту (фото: Харківська міська рада)

Якщо об’єкт матиме історичну цінність, міська влада планує його зберегти та облаштувати.



У Харкові відкрилися підземелля після зсуву ґрунту (фото: Харківська міська рада)