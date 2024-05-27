У центрі Харкова "прильоти" після пуску КАБу

Атаки на Харків

Нагадаємо, російські окупанти значно посилили удари по Харкову після того, як вони розпочали повторну спробу наступу на півночі Харківської області.

Обласний центр, зокрема, атакують керованими авіаційними бомбами, які запускає російська тактична авіація.

Нещодавно росіяни вдарили по "Епіцентру" у Харкові, внаслідок чого загинули та отримали поранення мирні жителі.

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