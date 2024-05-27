В центре Харькова "прилеты" после пуска КАБа

В Харькове сегодня, 27 мая, местные жители услышали взрыв. В городе фиксируют "прилет".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram, главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram и мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram.
"Прилеты в Харькове. Предварительно в центре города", - написал Терехов.
Он уточнил, что россияне ударили по промзоне Холодногорского района. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.
В свою очередь Синегубов призвал местных жителей оставаться в укрытиях.
Воздушные силы до взрыва предупреждали, что в направлении Харькова летела управляемая авиационная бомба.
Обновлено 16:42
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что известно о четырех пострадавших в результате российского удара. Один из них в очень тяжелом состоянии.
Напомним, российские оккупанты значительно усилили удары по Харькову после того, как они начали повторную попытку наступления на севере Харьковской области.
Областной центр, в частности, атакуют управляемыми авиационными бомбами, которые запускает российская тактическая авиация.
Недавно россияне ударили по "Эпицентру" в Харькове, в результате чего погибли и получили ранения мирные жители.
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