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В центре Харькова "прилеты" после пуска КАБа

Иллюстративное фото: россияне ударили по Харькову (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Харькове сегодня, 27 мая, местные жители услышали взрыв. В городе фиксируют "прилет".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram, главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram и мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram.

"Прилеты в Харькове. Предварительно в центре города", - написал Терехов. 

Он уточнил, что россияне ударили по промзоне Холодногорского района. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется. 

В свою очередь Синегубов призвал местных жителей оставаться в укрытиях. 

Воздушные силы до взрыва предупреждали, что в направлении Харькова летела управляемая авиационная бомба.

Обновлено 16:42

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что известно о четырех пострадавших в результате российского удара. Один из них в очень тяжелом состоянии. 

Атаки на Харьков

Напомним, российские оккупанты значительно усилили удары по Харькову после того, как они начали повторную попытку наступления на севере Харьковской области.

Областной центр, в частности, атакуют управляемыми авиационными бомбами, которые запускает российская тактическая авиация.

Недавно россияне ударили по "Эпицентру" в Харькове, в результате чего погибли и получили ранения мирные жители.

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