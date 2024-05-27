В центре Харькова "прилеты" после пуска КАБа

Атаки на Харьков

Напомним, российские оккупанты значительно усилили удары по Харькову после того, как они начали повторную попытку наступления на севере Харьковской области.

Областной центр, в частности, атакуют управляемыми авиационными бомбами, которые запускает российская тактическая авиация.

Недавно россияне ударили по "Эпицентру" в Харькове, в результате чего погибли и получили ранения мирные жители.

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