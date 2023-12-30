У центрі Харкова "приліт" у житловий будинок, є постраждалі

Російські окупанти завдали удару по житловому будинку в центрі Харкова. Наразі відомо про вісьмох постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дописи мера Харкова Ігоря Терехова в Telegram та поліції Харківської області в Telegram.

"Приліт у житловий будинок в центрі міста. Серйозні руйнування, пожежа. Інформація про постраждалих уточнюється. Є ще руйнування цивільної інфраструктури", - заявив Терехов.

При цьому у обласній поліції повідомляють, що через російську атаку отримали поранення щонайменше чотири людини.

На місці працюють всі профільні служби: медики, рятувальники, правоохоронці.

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Голова ОВА Олег Синєгубов повідомив про вісьмох постраждалих.

"На цю хвилину медики надають допомогу 8 постраждалим, усі госпіталізовані, 4 особи - стан середній, 4 - у легкому стані", - заявив він.

Він додав, що внаслідок російського удару є пошкодження цивільної інфраструктури: лікувальної установи, багатоквартирних житлових будинів, магазинів та інших громадських місць, транспорту.

Обстріл Харкова

У суботу ввечері, 30 грудня, у Харкові пролунали вибухи. При цьому в місці тимчасово був призупинен рух метрополітену.

Голова ОВА Олег Синєгубов повідомляв про шість вибухів у Харкові.

Ракетний обстріл України у ніч на 29 грудня

Вночі, 29 грудня, ворог вдався до наймасованішої атаки проти України. Спочатку терористи атакували "Шахедами", загалом випустивши 36 БпЛА.

Також під час атаки ворог запустив десятки ракет. Терористи застосували проти України 158 засобів повітряного нападу. Протиповітряна оборона знищила 114 цілей.

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