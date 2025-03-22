В центрі Харкова чоловік стріляв з вікна авто: що кажуть у поліції

В Харкові чоловік влаштував стрілянину з вікна автівки. Правоохоронці розслідують надзвичайну подію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківській області.
Так, відео про те, що чоловік з вікна автівки зробив постріл у повітря, виявлено в одній із соціальних мереж під час моніторингу.
"Встановлено, що внаслідок події ніхто з громадян не постраждав та за медичною допомогою не звертався", - зазначили в поліції.
Вживаються заходи щодо встановлення особи, яка скоїла правопорушення. Слідчими Харківського районного управління поліції № 1 розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.
Як повідомлялося, у Подільському районі Києва сталася стрілянина в офісній будівлі 20 березня. Стрілець після злочину наклав на себе руки.
Крім того, у Києві троє чоловіків влаштували стрілянину і погоню за іноземцем. Після того, як вони наздогнали потерпілого, почали його бити, вимагаючи повернення грошей.
Також у Білій Церкві в одному з ТРЦ сталася стрілянина, внаслідок якої постраждав відвідувач спортивного клубу. Нападники, увірвавшись до приміщення, відкрили вогонь і зникли з місця події.
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