В центре Харькова мужчина стрелял из окна авто: что говорят в полиции

Как сообщалось, в Подольском районе Киева произошла стрельба в офисном здании 20 марта. Стрелок после преступления покончил с собой.

Кроме того, в Киеве трое мужчин устроили стрельбу и погоню за иностранцем. После того, как они догнали потерпевшего, начали его бить, требуя возврата денег.

Также в Белой Церкви в одном из ТРЦ произошла стрельба, в результате которой пострадал посетитель спортивного клуба. Нападавшие, ворвавшись в помещение, открыли огонь и скрылись с места происшествия.

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