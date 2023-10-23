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У Центрі економічного відновлення виступили за лібералізацію ринку електроенергії

Фото: у Центрі економічного відновлення виступили за лібералізацію ринку електроенергії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Центр економічного відновлення виступає за повну лібералізацію енергетичного ринку та скасування цінових обмежень (прайс-кепів) на ринку електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника напряму енергетика та клімат в Центрі економічного відновлення Володимира Бужана в ході обговорення в НКРЕКП питання щодо перегляду цінових обмежень на ринку електроенергії.

Зокрема він пояснив, що наразі через проблеми в енергетиці фінансування енергетичних проєктів за усіма видами генерації є економічно недоцільним.

"Для будівництва нової генерації нам потрібні економічно привабливі умови. Перше - це за умови відсутності боргів. Другий момент - це прогнозованість умов на ринку, певні очікування з боку учасників ринку. Вони мають відповідати саме ринковим умовам, щоб забезпечити економічну привабливість", - сказав він.

За його словами, проблеми в енергетиці ставлять під загрозу економічне відновлення, оскільки без електроенергії економіки не буде. Бужан додав, що найкращим і найдешевшим на сьогодні рішенням для підвищення сталості енергосистеми є забезпечення власного виробництва електроенергії.

"Найголовніше - це наявний ресурс, при чому внутрішнього виробництва. Тому наш Центр підтримує лібералізацію ринку і скасування прайс-кепів", - підсумував він.

Раніше державне підприємство "Оператор ринку" заявляло, що для повної синхронізації з енергоринком Євросоюзу прайс-кепи в Україні треба встановити на європейському рівні.

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Електроенергія