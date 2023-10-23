ua en ru
Пн, 23 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Центрі економічного відновлення виступили за лібералізацію ринку електроенергії

Понеділок 23 жовтня 2023 17:29
UA EN RU
У Центрі економічного відновлення виступили за лібералізацію ринку електроенергії Фото: у Центрі економічного відновлення виступили за лібералізацію ринку електроенергії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Центр економічного відновлення виступає за повну лібералізацію енергетичного ринку та скасування цінових обмежень (прайс-кепів) на ринку електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника напряму енергетика та клімат в Центрі економічного відновлення Володимира Бужана в ході обговорення в НКРЕКП питання щодо перегляду цінових обмежень на ринку електроенергії.

Зокрема він пояснив, що наразі через проблеми в енергетиці фінансування енергетичних проєктів за усіма видами генерації є економічно недоцільним.

"Для будівництва нової генерації нам потрібні економічно привабливі умови. Перше - це за умови відсутності боргів. Другий момент - це прогнозованість умов на ринку, певні очікування з боку учасників ринку. Вони мають відповідати саме ринковим умовам, щоб забезпечити економічну привабливість", - сказав він.

За його словами, проблеми в енергетиці ставлять під загрозу економічне відновлення, оскільки без електроенергії економіки не буде. Бужан додав, що найкращим і найдешевшим на сьогодні рішенням для підвищення сталості енергосистеми є забезпечення власного виробництва електроенергії.

"Найголовніше - це наявний ресурс, при чому внутрішнього виробництва. Тому наш Центр підтримує лібералізацію ринку і скасування прайс-кепів", - підсумував він.

Раніше державне підприємство "Оператор ринку" заявляло, що для повної синхронізації з енергоринком Євросоюзу прайс-кепи в Україні треба встановити на європейському рівні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Електроенергія
NEWS
В Україні продовжують будувати нові укриття: що з ними буде після війни
В Україні продовжують будувати нові укриття: що з ними буде після війни
DAILY
Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ