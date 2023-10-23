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В Центре экономического обновления выступили за либерализацию рынка электроэнергии

Понедельник 23 октября 2023 17:29
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В Центре экономического обновления выступили за либерализацию рынка электроэнергии Фото: в Центре экономического восстановления выступили за либерализацию рынка электроэнергии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Центр экономического восстановления выступает за полную либерализацию энергетического рынка и отмену ценовых ограничений (прайс-кепов) на рынке электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя направления энергетика и климат в Центре экономического восстановления Владимира Бужана в ходе обсуждения в НКРЭКУ вопроса о пересмотре ценовых ограничений на рынке электроэнергии.

В частности он пояснил, что в настоящее время из-за проблем в энергетике финансирование энергетических проектов по всем видам генерации экономически нецелесообразно.

"Для строительства нового поколения нам нужны экономически привлекательные условия. Первое - это при отсутствии долгов. Второй момент - это прогнозируемость условий на рынке, определенные ожидания со стороны участников рынка. Они должны отвечать именно рыночным условиям, чтобы обеспечить экономическую привлекательность", - сказал он.

По его словам, проблемы в энергетике ставят под угрозу экономическое обновление, поскольку без электроэнергии экономики не будет. Бужан добавил, что лучшим и самым дешевым решением для повышения постоянства энергосистемы является обеспечение собственного производства электроэнергии.

"Самое главное - это имеющийся ресурс, при чем внутреннего производства. Поэтому наш Центр поддерживает либерализацию рынка и отмену прайс-кепов", - подытожил он.

Ранее государственное предприятие "Оператор рынка" заявляло, что для полной синхронизации с энергорынком Евросоюза прайс-кепы в Украине необходимо установить на европейском уровне.

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