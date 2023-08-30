У центрі Донецька вибухи: куди прилетіло (фото, відео)

"Під час обстрілу Петрівського району сталося попадання в дах ТЦ "Галактика", - написав він.

Крім того, як уточнив Кулемзін, у Ворошилівському районі зафіксовано пряме потрапляння до багатоповерхового недобудованого будинку житлового комплексу "Бульвар-Сіті".

У мережі вже з'явилися фото та відео з місця "прильоту" до житлового комплексу.

Вибухи у Донецьку

Донецьк був захоплений російськими військами у 2014 році і досі перебуває під окупацією. Російські окупанти часто обстрілюють місто, звинувачуючи в атаках Україну. Там постійно відбуваються вибухи. Так, увечері, 27 серпня, на околицях тимчасово окупованого Донецька лунали численні вибухи.

23 серпня вибухи пролунали в центрі міста, а 14 серпня повідомлялось про "приліт" по загарбниках в районі заводу "Топаз".