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У центрі Донецька вибухи: куди прилетіло (фото, відео)

Фото: вибухи у центрі Донецька сталися 30 серпня (t.me/itsdonetsk)
Автор: Наталія Гурковська

Вибухи у Донецьку сталися у середу, 30 серпня. Атаковано центр міста, повідомляється про "прильоти" в ЖК "Бульвар Сіті" та ТЦ "Галактика".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram так званого "мера" Донецька Олексія Кулемзіна.

"Під час обстрілу Петрівського району сталося попадання в дах ТЦ "Галактика", - написав він.

Крім того, як уточнив Кулемзін, у Ворошилівському районі зафіксовано пряме потрапляння до багатоповерхового недобудованого будинку житлового комплексу "Бульвар-Сіті".

У мережі вже з'явилися фото та відео з місця "прильоту" до житлового комплексу.

Вибухи у Донецьку

Донецьк був захоплений російськими військами у 2014 році і досі перебуває під окупацією. Російські окупанти часто обстрілюють місто, звинувачуючи в атаках Україну. Там постійно відбуваються вибухи. Так, увечері, 27 серпня, на околицях тимчасово окупованого Донецька лунали численні вибухи.

23 серпня вибухи пролунали в центрі міста, а 14 серпня повідомлялось про "приліт" по загарбниках в районі заводу "Топаз".

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Донецьквибухи