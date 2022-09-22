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У центрі Донецька обстріляли ринок, є загиблі

Фото: У центрі Донецька обстріляли ринок (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Центр тимчасово окупованого Донецька потрапив під обстріл. Внаслідок інциденту є загиблі та постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

Під обстрілом опинився Критий ринок у центрі міста.

"Голова адміністрації" міста Олексій Кулемзін заявив, що в результаті удару є загиблі та поранені.

Також повідомляється, що один зі снарядів потрапив до автобуса з людьми, який проїжджав повз ринок.

Нагадаємо, 17 вересня у центрі Донецька пролунали вибухи. Попередньо вибух був у будівлі окупаційної "адміністрації" Ворошилівського району Донецька.

Крім того, 16 вересня пролунав вибух у центрі Луганська, а саме - у кабінеті самопроголошеного "генпрокурора". Після інциденту район оточили.

Пізніше російські ЗМІ написали, що Горенко та його "заступниця" Катерина Стегленко загинули після вибуху в будівлі.

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ДонецькОбстрілВійна Росії проти України