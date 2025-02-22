У центрі Дніпра стався вибух: перші подробиці

В центрі Дніпра стався вибух 22 лютого. Надзвичайна подія сталася на вулиці Руденка.
Про це повідомили РБК-Україна у Нацполіції України.
Наразі відомо, що, попередньо, ймовірна причина вибуху - технічна несправність котла, остаточну причину зʼясовують.
"Внаслідок розгерметизації котла та технічної несправності стався вибух - вибито вікна котельні, потерпілих нема. Пожежі не було", - зазначили правоохоронці.
У грудні минулого року в Дніпрі прогримів вибух. Місцеві ЗМІ писали, що, ймовірно, підірвали автомобіль. Пізніше з'ясувалося, що вибух у Дніпрі в одному з центральних районів був терактом. Унаслідок інциденту загинув військовий.
Додамо, що в листопаді 2024 року в Україні фіксували хвилю диверсій проти силовиків. Зловмисники використовували вибухівку, щоб здійснити підриви.
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