У центрі Дніпра стався вибух: перші подробиці

Про це повідомили РБК-Україна у Нацполіції України.

"Внаслідок розгерметизації котла та технічної несправності стався вибух - вибито вікна котельні, потерпілих нема. Пожежі не було", - зазначили правоохоронці.

Вибухи в Дніпрі

У грудні минулого року в Дніпрі прогримів вибух. Місцеві ЗМІ писали, що, ймовірно, підірвали автомобіль. Пізніше з'ясувалося, що вибух у Дніпрі в одному з центральних районів був терактом. Унаслідок інциденту загинув військовий.

Додамо, що в листопаді 2024 року в Україні фіксували хвилю диверсій проти силовиків. Зловмисники використовували вибухівку, щоб здійснити підриви.

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