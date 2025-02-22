В центре Днепра произошел взрыв: первые подробности

Об этом сообщили РБК-Украина в Нацполиции Украины.

"В результате разгерметизации котла и технической неисправности произошел взрыв - выбиты окна котельной, пострадавших нет. Пожара не было", - отметили правоохранители.

Взрывы в Днепре

В декабе прошлого года в Днепре прогремел взрыв. Местные СМИ писали, что, вероятно, взорвали автомобиль. Позже выяснилось, что взрыв в Днепре в одном из центральных районов был терактом. В результате инцидента погиб военный.

Добавим, что в ноябре 2024 года в Украине фиксировали волну диверсий против силовиков. Злоумышленники использовали взрывчатку, чтобы осуществить подрывы.

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