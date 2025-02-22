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В центре Днепра произошел взрыв: первые подробности

Днепр, Суббота 22 февраля 2025 11:52
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В центре Днепра произошел взрыв: первые подробности Фото: в центре Днепра произошел взрыв 22 февраля (иллюстрация/facebook com police kharkov)
Автор: Юлия Акимова, Наталия Гурковская

В центре Днепра произошел взрыв 22 февраля. Чрезвычайное происшествие произошло на улице Руденко.

Об этом сообщили РБК-Украина в Нацполиции Украины.

Известно, что, предварительно, вероятная причина взрыва - техническая неисправность котла, окончательную причину выясняют.

"В результате разгерметизации котла и технической неисправности произошел взрыв - выбиты окна котельной, пострадавших нет. Пожара не было", - отметили правоохранители.

Взрывы в Днепре

В декабе прошлого года в Днепре прогремел взрыв. Местные СМИ писали, что, вероятно, взорвали автомобиль. Позже выяснилось, что взрыв в Днепре в одном из центральных районов был терактом. В результате инцидента погиб военный.

Добавим, что в ноябре 2024 года в Украине фиксировали волну диверсий против силовиков. Злоумышленники использовали взрывчатку, чтобы осуществить подрывы.

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