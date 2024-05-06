У центрі Чернігова стався вибух у приміщені банку. Поліція розслідує обставини

Нагадаємо, цього року Великдень в Україні святкували в неділю, 5 травня. Поліція у посиленому режимі патрулювала всю територію України.

Крім того, СБУ закликала громадян дотримуватися заходів безпеки під час Великодня та повідомила про спроби агресора розхитати суспільно-політичну обстановку в Україні в умовах війни.