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В центре Чернигова произошел взрыв в помещении банка. Полиция расследует обстоятельства

Фото: в центре Чернигова произошел взрыв в банке (facebook.com/policechernigivshchini)
Автор: Александр Белоус

В центре Чернигова произошел взрыв в помещении банка. В результате взрыва произошел пожар, здание повреждено, пострадавших нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

По данным пресс-службы, сообщение о взрыве поступило в понедельник, 6 мая, около 4 утра.

На месте происшествия работают спасатели ГСЧС, следственно оперативные группы полиции, взрывотехники, руководство ГУНП в Черниговской области и Черниговского райуправления полиции, сообщили в прес-службе.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества путем взрыва).

Напомним, в этом году Пасху в Украине отмечали в воскресенье, 5 мая. Полиция в усиленном режиме патрулировала всю территорию Украины.

Кроме того, СБУ призвала граждан соблюдать меры безопасности во время Пасхи и сообщила о попытках агрессора расшатать общественно-политическую обстановку в Украине в условиях войны.

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