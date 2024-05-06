В центре Чернигова произошел взрыв в помещении банка. Полиция расследует обстоятельства

Напомним, в этом году Пасху в Украине отмечали в воскресенье, 5 мая. Полиция в усиленном режиме патрулировала всю территорию Украины.

Кроме того, СБУ призвала граждан соблюдать меры безопасности во время Пасхи и сообщила о попытках агрессора расшатать общественно-политическую обстановку в Украине в условиях войны.