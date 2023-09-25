У центрі Черкас частково зникло світло через аварію: коли відновлять

Фото: у центрі Черкас частково зникло світло через аварію (Getty Images)

У Черкасах частково зникло світло у мікрорайоні "Центр" у понеділок, 25 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"Через аварійну ситуацію в енергомережах, частина мікрорайону "Центр" у Черкасах опинився без електропостачання. Оперативно-виїзні бригади Товариства працюють на місці", - повідомили виданню у пресслужбі "Черкасиобленерго". Зазначено, що на відновлення енергопостачання необхідно орієнтовно дві-три години.