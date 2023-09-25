У центрі Черкас частково зникло світло через аварію: коли відновлять
Фото: у центрі Черкас частково зникло світло через аварію (Getty Images)
У Черкасах частково зникло світло у мікрорайоні "Центр" у понеділок, 25 вересня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
"Через аварійну ситуацію в енергомережах, частина мікрорайону "Центр" у Черкасах опинився без електропостачання. Оперативно-виїзні бригади Товариства працюють на місці", - повідомили виданню у пресслужбі "Черкасиобленерго".
Зазначено, що на відновлення енергопостачання необхідно орієнтовно дві-три години.
Нагадаємо, внаслідок нічної атаки росіян понад тисячу жителів Одеської області залишилися без електроенергії.
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