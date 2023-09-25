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В центре Черкасс частично пропал свет из-за аварии: когда восстановят

Черкассы, Понедельник 25 сентября 2023 13:41
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В центре Черкасс частично пропал свет из-за аварии: когда восстановят Фото: в центре Черкасс частично пропал свет из-за аварии (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Черкассах частично пропал свет в микрорайоне "Центр" в понедельник, 25 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"Из-за аварийной ситуации в энергосетях часть микрорайона "Центр" в Черкассах оказалась без электроснабжения. Оперативно-выездные бригады Общества работают на месте", - сообщили изданию в пресс-службе "Черкассыоблэнерго".

Отмечено, что на возобновление энергоснабжения необходимо ориентировочно два-три часа.

Напомним, в результате ночной атаки россиян более тысячи жителей Одесской области остались без электроэнергии.

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Черкассы відключеня світла Электроэнергия
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