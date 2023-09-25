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В Одеській області через атаку РФ понад тисячу мешканців залишилися без світла

Одеська область, Понеділок 25 вересня 2023 11:48
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В Одеській області через атаку РФ понад тисячу мешканців залишилися без світла Фото: в Одеській області через атаку РФ понад тисячу мешканців залишилися без світла (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Внаслідок нічної атаки росіян понад тисячу жителів Одеської області залишилися без електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства енергетики України.

"В Одеській області внаслідок нічної повітряної атаки з боку РФ пошкоджено мережі, знеструмлено понад 1 тисячі споживачів", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили у Міненерго, наразі в області тривають ремонтні роботи.

Атака РФ на Одеську область 25 вересня

Під час нічної атаки 25 вересня постраждала Одеська область. Так, суттєвих пошкоджень зазнав морський вокзал в Одесі - в будівлі привокзального готелю, що вже кілька років не функціонує, спалахнула пожежа, вогонь оперативно загасили, однак будівля зруйнована.

Крім того, на в Одеській області ракетами "Онікс" зруйновано зерносховища.

Також уламками від збитих снарядів пошкоджено склади одного з підприємств та приватний будинок у передмісті Одеси.

Вибуховою хвилею у кількох будинках вибито вікна, одна цивільна жінка травмована, їй надали медичну допомогу.

Детальніше про те, чим цієї ночі атакували росіяни та як відпрацювала ППО - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Одеса відключеня світла ракетна атака Електроенергія Війна Росії проти України
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