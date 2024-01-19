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У центрі Челябінська спалахнула величезна пожежа (відео)

Фото: У центрі Челябінська горить будівельний ринок (рос_ЗМІ)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 19 січня, в центрі російського Челябінська спалахнула величезна пожежа. Відомо, що загоряння сталось на будівельному ринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

За даними місцевих жителів, пожежі на ринку "Восточный город" в Челябінську присвоїли третій ранг складності з п'яти.

 

Рятувальники заявили, що на місці працюють п'ять бригад МНС, площа пожежі - 1000 кв. м. За попередньою інформацією, триває евакуація.

Причини загоряння наразі невідомі.

Пожежі в Росії

Останніми місяцями у Росії фіксують велику кількість пожеж, які часто спалахують як у Москві, так і в інших регіонах. Зокрема, почастішали пожежі у портах, на військових об'єктах, заводах і т.п.

Наприклад, 13 січня, у російському Санкт-Петербурзі сталась сильна пожежа на складі магазину Wildberries. Вогонь охопив щонайменше 50 тисяч квадратних метрів, у момент загоряння на складі було мінімум 1000 осіб.

Також у той самий день в Москві палала недобудована багатоповерхівка. Як стверджували в мережі, це була будівля "Сбербанку".

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