У центрі Челябінська спалахнула величезна пожежа (відео)
Сьогодні, 19 січня, в центрі російського Челябінська спалахнула величезна пожежа. Відомо, що загоряння сталось на будівельному ринку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.
За даними місцевих жителів, пожежі на ринку "Восточный город" в Челябінську присвоїли третій ранг складності з п'яти.
Рятувальники заявили, що на місці працюють п'ять бригад МНС, площа пожежі - 1000 кв. м. За попередньою інформацією, триває евакуація.
Причини загоряння наразі невідомі.
Пожежі в Росії
Останніми місяцями у Росії фіксують велику кількість пожеж, які часто спалахують як у Москві, так і в інших регіонах. Зокрема, почастішали пожежі у портах, на військових об'єктах, заводах і т.п.
Наприклад, 13 січня, у російському Санкт-Петербурзі сталась сильна пожежа на складі магазину Wildberries. Вогонь охопив щонайменше 50 тисяч квадратних метрів, у момент загоряння на складі було мінімум 1000 осіб.
Також у той самий день в Москві палала недобудована багатоповерхівка. Як стверджували в мережі, це була будівля "Сбербанку".
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