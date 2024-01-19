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В центре Челябинска вспыхнул огромный пожар (видео)

Челябинск, Пятница 19 января 2024 16:15
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В центре Челябинска вспыхнул огромный пожар (видео) Фото: В центре Челябинска горит строительный рынок (рос_СМИ)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 19 января, в центре российского Челябинска вспыхнул огромный пожар. Известно, что возгорание произошло на строительном рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

По данным местных жителей, пожару на рынке "Восточный город" в Челябинске присвоили третий ранг сложности пяти.

Спасатели заявили, что на месте работают пять бригад МЧС, площадь пожара - 1000 кв. м. По предварительной информации, идет эвакуация.

Причины возгорания пока неизвестны.

Пожары в России

В последние месяцы в России фиксируют большое количество пожаров, которые часто загораются как в Москве, так и в других регионах. В частности, участились пожары в портах, на военных объектах, заводах и т.п.

К примеру, 13 января, в российском Санкт-Петербурге произошел сильный пожар на складе магазина Wildberries. Огонь охватил не менее 50 тысяч квадратных метров, в момент возгорания на складе было минимум 1000 человек.

Также в тот же день в Москве пылала недостроенная многоэтажка. Как утверждали в сети, это было здание "Сбербанка".

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