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"Центрэнерго" предупредила о дефиците угля из-за обвала цен на электроэнергию

Автор: Наталия Гурковская

Государственная компания "Центрэнерго" предупредила о срыве поставок угля и возможном дефиците топлива на ее ТЭС из-за падения оптовых цен на электроэнергию до критически низкого уровня.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

"По состоянию на 7 февраля цены на рынке остаются критически низкими. ПАО "Центрэнерго" рассчитывает, что меры, принимаемые регулятором, приведут к устранению негативных явлений на рынке электроэнергии, стабилизируют ценообразование, что создаст предпосылки для своевременных расчетов за поставленный уголь отечественного и импортного происхождения", - сообщили в компании.

В госкомпании заявили, что объем законтрактованного импортного угля на февраль-март составляет 677 тыс. тонн.

Одна компания находится в состоянии "острого дефицита средств" и падение цен на электроэнергию ниже себестоимости ставит под угрозу возможность оплаты угля.

Напомним, с конца января оптовые цены на электроэнергию в Украине рухнули более чем на 30%.

В частности, к обвалу цен привел импорт электроэнергии из Беларуси в условиях работы всех 15 энергоблоков АЭС.

Также активизировались махинации трейдеров-посредников на рынке электроэнергии и схемы "торговли воздухом".

Поэтому системный оператор вывел в резерв десятки блоков ТЭС. Компания "Донбассэнерго" заявила, что из-за обвала цен может остановить работу в марте-апреле и объявить о банкротстве.

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ТЭС