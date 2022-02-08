"Центрэнерго" предупредила о дефиците угля из-за обвала цен на электроэнергию

Государственная компания "Центрэнерго" предупредила о срыве поставок угля и возможном дефиците топлива на ее ТЭС из-за падения оптовых цен на электроэнергию до критически низкого уровня.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

"По состоянию на 7 февраля цены на рынке остаются критически низкими. ПАО "Центрэнерго" рассчитывает, что меры, принимаемые регулятором, приведут к устранению негативных явлений на рынке электроэнергии, стабилизируют ценообразование, что создаст предпосылки для своевременных расчетов за поставленный уголь отечественного и импортного происхождения", - сообщили в компании.

В госкомпании заявили, что объем законтрактованного импортного угля на февраль-март составляет 677 тыс. тонн.

Одна компания находится в состоянии "острого дефицита средств" и падение цен на электроэнергию ниже себестоимости ставит под угрозу возможность оплаты угля.