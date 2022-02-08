"Центренерго" попередила про дефіцит вугілля через обвал цін на електроенергію

Державна компанія "Центренерго" попередила про зрив постачання вугілля і можливий дефіцит палива на її ТЕС через падіння гуртових цін на електроенергію до критично низького рівня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

"Станом на 7 лютого ціни на ринку залишаються критично низькими. ПАТ "Центренерго" розраховує, що заходи, які вживаються регулятором, призведуть до усунення негативних явищ на ринку електроенергії, стабілізують ціноутворення, що створить передумови для своєчасних розрахунків за поставлене вугілля вітчизняного та імпортного походження", - повідомили в компанії.

В держкомпанії заявили, що обсяг законтрактованого імпортного вугілля на лютий-березень складає 677 тис. тонн.

Одна компанія знаходиться в стані "гострого дефіциту коштів" і падіння цін на електроенергію нижче собівартості ставить під загрозу можливість оплати вугілля.