В "Центрэнерго" предложили передать компании перспективные госшахты перед приватизацией

Фото: "Центрэнерго" (из открытых источников)

По его словам, на перспективных шахтах также необходимо добиться снижения себестоимости добычи угля

"Центрэнерго" должно быть привлекательным для инвестора. Для этого перед его приватизацией необходимо сделать предприятие прибыльным и передать ему эффективные госшахты.

Об этом заявил исполняющий обязанности генерального директора ПАО "Центрэнерго" Александр Корчинский в интервью Интерфакс-Украина.

"Мы предлагаем передать часть шахт "Центрэнерго" и выстроить вертикально интегрированную структуру. Те шахты, которые не перспективные, закрыть", - сказал Корчинский.

По его словам, на перспективных шахтах также необходимо доукомплектовать оборудование, и добиться снижения себестоимости добычи угля до приемлемого уровня.

"Необходимо принять волевое решение, сказать: хватит вкладывать в никуда, надо инвестировать в перспективные шахты", - подчеркнул Корчинский.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский пообещал приватизировать убыточную госкомпанию "Центрэнерго", которая имеет долги перед шахтерами.

Ранее глава комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус предлагал выставлять ПАО "Центрэнерго" на приватизацию в связке с государственными шахтами.