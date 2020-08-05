ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В "Центренерго" запропонували передати компанії перспективні держшахти перед приватизацією

Київ, Середа 05 серпня 2020 14:56
В "Центренерго" запропонували передати компанії перспективні держшахти перед приватизацією
Фото: "Центренерго" (з відкритих джерел)
Автор: РБК-Україна

За його словами, на перспективних шахтах також необхідно домогтися зниження собівартості видобутку вугілля

"Центренерго" має бути привабливим для інвестора. Для цього перед його приватизацією необхідно зробити підприємство прибутковим і передати йому ефективні держшахти.

Про це заявив виконуючий обов'язки генерального директора ПАТ "Центренерго" Олександр Корчинський в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Ми пропонуємо передати частину шахт "Центренерго" і вибудувати вертикально інтегровану структуру. Ті шахти, що не перспективні, закрити", - сказав Корчинський.

За його словами, на перспективних шахтах також необхідно доукомплектувати обладнання, і домогтися зниження собівартості видобутку вугілля до прийнятного рівня.

"Необхідно прийняти вольове рішення, сказати: вистачить вкладати в нікуди, треба інвестувати в перспективні шахти", - підкреслив Корчинський.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський пообіцяв приватизувати збиткову держкомпанію "Центренерго", яка має борги перед шахтарями.

Раніше глава комітету Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус пропонував виставляти ПАТ "Центренерго" на приватизацію у зв'язці з державними шахтами.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України приватизацияШахта
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся