В "Центренерго" запропонували передати компанії перспективні держшахти перед приватизацією

Фото: "Центренерго" (з відкритих джерел)

За його словами, на перспективних шахтах також необхідно домогтися зниження собівартості видобутку вугілля

"Центренерго" має бути привабливим для інвестора. Для цього перед його приватизацією необхідно зробити підприємство прибутковим і передати йому ефективні держшахти.

Про це заявив виконуючий обов'язки генерального директора ПАТ "Центренерго" Олександр Корчинський в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Ми пропонуємо передати частину шахт "Центренерго" і вибудувати вертикально інтегровану структуру. Ті шахти, що не перспективні, закрити", - сказав Корчинський.

За його словами, на перспективних шахтах також необхідно доукомплектувати обладнання, і домогтися зниження собівартості видобутку вугілля до прийнятного рівня.

"Необхідно прийняти вольове рішення, сказати: вистачить вкладати в нікуди, треба інвестувати в перспективні шахти", - підкреслив Корчинський.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський пообіцяв приватизувати збиткову держкомпанію "Центренерго", яка має борги перед шахтарями.

Раніше глава комітету Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус пропонував виставляти ПАТ "Центренерго" на приватизацію у зв'язці з державними шахтами.