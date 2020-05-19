"Центрэнерго" потеряло 1 млрд грн на продаже электроэнергии заводам Коломойского

Государственная генерирующая компания "Центренерго" недополучила 847 млн грн дохода от продажи электроэнергии из-за ее поставки по заниженным ценам предприятиям, связанным с олигархом Игорем Коломойским.

Об этом свидетельствует анализ трейдинговой деятельности госкомпании "Центрэнерго", который опубликовал проект правительства Германии LCU, передает РБК-Украина.

"LCU рассчитал, сколько доходов потеряли государственные предприятия, продавая энергию по более низким, чем на рынке на сутки вперед (РДН), ценам на аукционах... "Центрэнерго" за период июль 2019 г. - февраль 2020 г. недополучило 847 млн грн дохода. В среднем это можно представить как цену на РДН со скидкой в 141 грн/МВт-ч или 11%. В основном эта сумма приходится на июль-октябрь 2019 года, когда цена на РДН была стабильной", - отмечается в отчете.

Также в Low Carbon Ukraine отмечают, что в среднем частные компании на площадке "Украинской энергетической биржи" продавали электроэнергию по ценам выше, чем на РДН, тогда как "Центрэнерго" большая часть времени торговали по ценам ниже РДН.

"Логичным объяснением была бы низкая конкуренция во время аукционов "Центрэнерго" и высокая конкуренция на частных торгах. Однако, это на самом деле не так. "Центрэнерго" обычно объявляет очень высокие стартовые цены и высокие требования к финансовым гарантиям для участников аукциона, что отталкивает потенциальную конкуренцию", - отмечают эксперты.

Как сообщалось, летом 2019 года в госкомпании "Центрэнерго" был назначен новый менеджмент, который связывают с группой "Приват" Игоря Коломойского.

По информации СМИ, с того времени государственное "Центрэнерго" начало поставлять по заниженным ценам электроэнергию на предприятия группы "Приват" Никопольский и Запорожские заводы ферросплавов, "Днепроазот", а также трейдера "Юнайтед Энерджи".

Кроме того, в августе 2019 года "Центрэнерго" подписала договор на поставку угля из России на 400 млн грн с ООО "Нефть Форс", основатель и директор которой был оператором на АЗС ANP (входит в группу Приват) в Киеве. Структуры из орбиты Коломойского отгружали на "Центрэнерго" угля по цене 3 165 грн за тонну, что вдвое больше рыночной на тот момент - 1 741 грн за тонну.

По итогам 2019 года убытки госкомпании составили 2,5 млрд грн, при этом в 2018 у компании была прибыль в 1,4 млрд грн.

Ранее нардепы Михаил Волынец и Михаил Бондарь призвали премьер-министра Дениса Шмыгаля, а также и.о. министра энергетики Ольгу Буславец разобраться с закупкой энергоносителей для госкомпании "Центрэнерго".

В начале мая во время совещания в Минэкоэнерго и.о. министра Ольга Буславец раскритиковала "Центрэнерго" за отказ от закупки угля государственных шахт, долги перед шахтерами и начало закупок природного газа у компании "Юнайтед Энерджи", близкого к олигарху Игорю Коломойскому, которая стала крупнейшим импортером электроэнергии из России после так называемой "поправки Геруса" по открытию прямых поставок из РФ.