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"Центрэнерго" покупает газ у Коломойского, имея запасы угля на 3 месяца работы

Новости » Энергетика     18.05.2020 - 16:25
"Центрэнерго" покупает газ у Коломойского, имея запасы угля на 3 месяца работы
Фото: Игорь Коломойский (из открытых источников)

Летом 2019 года в госкомпании "Центрэнерго" был назначен новый менеджмент, которого связывают с группой "Приват"

Государственная компания "Центрэнерго" имеет на складах Трипольской ТЭС запасы угля более чем на 3 месяца работы, но при этом покупает газ у компании "Юнайтед Энерджи", которая находится в орбите интересов Игоря Коломойского. Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики и защиты окружающей среды, передает "Главком".

По данным ведомства, по состоянию на 15 мая, на складах Трипольской ТЭС было 260,6 тыс. т угля газовой группы и 28,9 тыс. т антрацита. Таким образом, запасов угля марки "Г" достаточно для работы станции в течение 91 дня, а антрацита - на 12 дней работы.

Как сообщалось, летом 2019 года в госкомпании "Центрэнерго" был назначен новый менеджмент, которого связывают с группой "Приват" Игоря Коломойского.
По итогам 2019 года убытки госкомпании составили 2,5 млрд грн, в 2018 она была прибыльной (1,4 млрд грн).

В частности, в августе "Центрэнерго" подписала договор на поставку угля из России на 400 млн грн с ООО "Нафта Форс", основатель и директор которой являлся оператором на АЗС ANP (входит в группу Приват) в Киеве.

Напомним, ранее народный депутат от "Батькивщины" Михаил Волынец и его коллега из фракции "Европейской солидарности" Михаил Бондарь призвали премьер-министра Дениса Шмыгаля, а также и.о. министра энергетики Ольгу Буславец разобраться с закупкой энергоносителей для госкомпании "Центрэнерго".

В начале мая во время совещания в Минэкоэнерго и.о. министра Ольга Буславец раскритиковала "Центрэнерго" за отказ от закупки угля государственных шахт, долги перед шахтерами и начало закупок природного газа у компании "Юнайтед Энерджи", близкой к олигарху Игорю Коломойскому, которая стала крупнейшим импортером электроэнергии из России после так называемой "поправки Геруса". По наличию ряда схем на госпредприятии депутат Бондарь повторно обратился с запросом в НАБУ, САП и ГБР.

Автор: Александра Диденко

Теги Новости Украины ЦентрэнегогазИгорь Коломойский
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