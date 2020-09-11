"Центрэнерго" погасило все долги перед государственными шахтами

Фото: Ольга Буславец (mpe.kmu.gov.ua)

Государственная энергогенерирующая компания "Центрэнерго" погасила все долги перед государственными шахтами. Угледобывающие предприятия получили возможность работать беспрепятственно.

Об этом на брифинге сообщила исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец.

"Компания "Центрэнерго" выплатила долги всем шахтам за поставку угля, что позволило погасить задолженность за электроэнергию. И это дало возможность работать государственным шахтам беспрепятственно", - сказала Буславец.

Напомним, ранее в Офисе президента Украины заявляли, что в этом году в государственном бюджете дополнительно предусмотрят не менее 1 млрд гривен на погашение долгов по зарплате для шахтеров. У президента Владимира Зеленского подчеркивают, что задолженность формировалась более 10 лет.

В конце июля Буславец заявила о погашении долгов по заработной плате шахтерам, но оставалась задолженность, которая касалась угольной продукции. Отметим, в Минэнерго заявляли о планах провести модернизацию шахт в 2021 году, а также определить перечень тех угледобывающих предприятий, которые будут закрывать.