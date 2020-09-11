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"Центренерго" погасило всі борги перед державними шахтами

Київ, П'ятниця 11 вересня 2020 12:49
"Центренерго" погасило всі борги перед державними шахтами
Фото: Ольга Буславець (mpe.kmu.gov.ua)
Автор: Маріанна Присяжнюк

Державна енергогенеруюча компанія "Центренерго" погасила всі борги перед державними шахтами. Вуглевидобувні підприємства отримали можливість працювати безперешкодно.

Про це на брифінгу повідомила виконуюча обов'язки міністра енергетики Ольга Буславець.

"Компанія "Центренерго" виплатила борги всім шахтам за поставку вугілля, що дозволило погасити заборгованість за електроенергію. І це дало можливість працювати державним шахтам безперешкодно", - сказала Буславець.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента України заявляли, що цього року в державному бюджеті додатково передбачать не менше 1 млрд гривень на погашення боргів по зарплатні для шахтарів. У президента Володимира Зеленського підкреслюють, що заборгованість формувалася понад 10 років.

В кінці липня Буславець заявила про погашення боргів по заробітній платі шахтарям, але залишалася заборгованість, яка стосувалася вугільної продукції. Відзначимо, в Міненерго заявляли про плани провести модернізацію шахт в 2021 році, а також визначити перелік тих вугледобувних підприємств, які будуть закривати.

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