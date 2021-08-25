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"Центрэнерго" хочет получить 3,6 млрд грн от продажи полугодичного объема электроэнергии

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Киев, Среда 25 августа 2021 19:03
"Центрэнерго" хочет получить 3,6 млрд грн от продажи полугодичного объема электроэнергии Фото: "Центрэнерго" хочет получить 3,6 млрд грн от продажи полугодичного объема электроэнергии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Государственная компания "Центрэнерго" объявила аукцион по продаже 874 млн кВт.час базовой нагрузки на сумму 3,6 млрд грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные "Украинской энергетической биржи".

Аукцион пройдет 27 августа. Строк поставки электроэнергии - с сентября 2021 по март 2022 года включительно.

Средства от продажи электроэнергии на полгода вперед могут пойти на финансирование закупок угля в рамках подготовки к отопительному сезону.

Ранее "Центрэнерго" сообщала о сложностях с закупкой угля и просила Министерство энергетики способствовать получению кредитов от госбанка на эти цели.

Напомним, в августе среднесуточный объем поставок угля на все украинские ТЭС - частные и государственные - увеличился на 11,5% до 48 тыс. тонн/сутки, по сравнению с аналогичным периодом июля.

В мае-июле из-за резкого обвала цен ТЭС и ТЭЦ не имели возможности закупать уголь в полном объеме, что привело к снижению запасов топлива. В августе ситуация исправилась и ГК ТЭС начали контрактовать новые объемы угля в том числе по импорту.

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