"Центренерго" хоче отримати 3,6 млрд грн від продажу піврічного обсягу електроенергії

Державна компанія "Центренерго" оголосила аукціон з продажу 874 млн кВт.год базового навантаження на суму 3,6 млрд грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані "Української енергетичної біржі".

Аукціон відбудеться 27 серпня. Строк поставки електроенергії - з вересня 2021 року по березень 2022 року включно.

Кошти від продажу електроенергії на півроку вперед можуть піти на фінансування закупівель вугілля в рамках підготовки до опалювального сезону.

Раніше "Центренерго" повідомляла про складнощі із закупівлею вугілля і просила Міністерство енергетики сприяти отриманню кредитів від держбанку на ці цілі.