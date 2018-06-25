В центре Золотоноши произошла стрельба

Полицейские изъяли у них пистолет Глок и автомат Калашникова

В центре Золотоноши (Черкасская область) мужчины устроили стрельбу. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"В дежурную часть Уманского отдела полиции позвонил местный житель и сообщил о двух неизвестных мужчинах, которые употребляют алкогольные напитки недалеко от центра города и стреляют из пистолета. По вызову немедленно выехала следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.

У мужчин изъяли пистолет Глок, автомат Калашникова и боеприпасы.

Правонарушителей задержали, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Напомним, в центре Николаева утром 21 июня 2018 года произошла стрельба.