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У центрі Золотоноші сталася стрілянина

НовиниНадзвичайні події    25.06.2018 - 11:45
Фото: затримані чоловіки (npu.gov.ua)
Фото: затримані чоловіки (npu.gov.ua)

Поліцейські вилучили у них пістолет Глок та автомат Калашникова

У центрі Золотоноші (Черкаська область) чоловіки влаштували стрілянину. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

"До чергової частини Золотоніського відділу поліції зателефонував місцевий житель та повідомив про двох невідомих чоловіків, які вживають алкогольні напої неподалік центра міста та стріляють з пістолета. За викликом негайно виїхала слідчо-оперативна група", - йдеться у повідомленні.

У чоловіків вилучили пістолет Глок, автомат Калашникова та набої.

Правопорушників затримали, їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Нагадаємо, у центрі Миколаєва вранці 21 червня 2018 року сталася стрілянина.

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Теги публікації: автомат, пистолет, Стрільба  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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