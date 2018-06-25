У центрі Золотоноші сталася стрілянина

Поліцейські вилучили у них пістолет Глок та автомат Калашникова

У центрі Золотоноші (Черкаська область) чоловіки влаштували стрілянину. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

"До чергової частини Золотоніського відділу поліції зателефонував місцевий житель та повідомив про двох невідомих чоловіків, які вживають алкогольні напої неподалік центра міста та стріляють з пістолета. За викликом негайно виїхала слідчо-оперативна група", - йдеться у повідомленні.

У чоловіків вилучили пістолет Глок, автомат Калашникова та набої.

Правопорушників затримали, їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Нагадаємо, у центрі Миколаєва вранці 21 червня 2018 року сталася стрілянина.