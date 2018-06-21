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Интервью

В центре Николаева произошла стрельба

НовостиПроисшествия    21.06.2018 - 16:55
Фото: место происшествия (facebook.com/mykolaivpolice)
Фото: место происшествия (facebook.com/mykolaivpolice)

В результате стрельбы в Николаеве никто не пострадал

В центре Николаева сегодня утром, 21 июня 2018 года, произошла стрельба. Об этом говорится в сообщении Главного управления Национальной полиции в Николаевской области.

"Конфликт в центре города двое мужчин пытались решить с помощью предметов, похожих на оружие, но им помешали патрульные", - говорится в сообщении.

Как отмечается, сегодня около 9 часов утра правоохранители получили сообщение о конфликте между двумя мужчинами на Центральном проспекте возле гостиницы "Николаев". Правоохранителям сообщили, что мужчины вооружены и на месте конфликта слышны выстрелы.

Правоохранители установили, что между мужчинами возник конфликт из-за парковки, в ходе которого один из мужчин оторвал с автомобиля другого государственный номерной знак и пытался спрятать его в своем авто. У обоих мужчин были предметы, похожие на пистолеты и разрешительные документы на них.

 

Конфликт в центре города двое мужчин пытались решить с помощью предметов, похожих на оружие, но им на пути...

Опубликовано Патрульная полиция Николаевской области 21 июня 2018 г.

Как сообщает местное издание "Новости-N", водители автомобилей "Фольксваген" и ВАЗ-2108 во время конфликта достали травматическое оружие и произвели несколько выстрелов в воздух.

По информации издания, в это время возле отеля находилось около 60 детей, которые ждали автобус. Отмечается, что в результате перестрелки никто не пострадал.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на Физкультурном переулке в Печерском районе со стрельбой ограбили мужчину.

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Теги публикации: Николаев, Стрельба  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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