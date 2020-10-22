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У центрі Запоріжжя сталася стрілянина, є постраждала

Запоріжжя, Четвер 22 жовтня 2020 20:32
У центрі Запоріжжя сталася стрілянина, є постраждала
Фото: затримання чоловіка з пістолетом (npu.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

У Запоріжжі на Бульварі Шевченка чоловік стріляв у дівчину. В результаті інциденту вона отримала вогнепальне поранення.

Про це повідомляє Національна поліція.

Увечері в середу біля ДК "Днепроспецталь" пролунали постріли. Черговий патруль, який знаходився неподалік, з'ясував, що чоловік з пістолета стріляв в дівчину. Вони дізналися у перехожих напрямок, по якому втік чоловік, наздогнали його і затримали. З допомогою громадянина, вибив з рук хулігана зброю, вони наділи на нього наручники.

Стрілець чоловік 1973 року народження був раніше судимий. Будучи п'яним, він пояснив, що кілька разів вистрілив в дівчину 1993 року народження на ґрунті конфлікту і неприязні. На місці події поліція знайшла револьвер.

Дівчину з вогнепальним пораненням в ногу доставили в лікарню, надали медичну допомогу та відпустили додому.

Слідство ведеться за статтею Кримінального кодексу України "Хуліганство".

Нагадаємо, у неділю у Києві на вулиці Попудренка в одному з кафе побилися двоє чоловіків. Бійка в результаті переросла в стрілянину, один з учасників конфлікту отримав рвану рану кисті.

Раніше повідомлялось, що у Запоріжжі в Бородинському районі зіткнулися дві маршрутки. В результаті події постраждали троє людей.

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