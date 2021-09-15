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В центре Тбилиси произошла перестрелка, в парня выстрелили девять раз

Автор: Дмитрий Кузнецов

В центре Тбилиси произошло перестрелка, в которой, предположительно, участвовали два человека. В 22-летнего парня выстрелили девять раз, он госпитализирован.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телекомпанию "Рустави 2".

По данным телеканала, перестрелка произошла на улице Анджапирдзе в центре грузинской столицы. В ней, предположительно, участвовали два человека.

В результате перестрелки ранения получил 22-летний парень. В него выстрелили девять раз. Стрелявший скрылся с места происшествия.

Раненого 22-летнего парня зовут Ника Кварацхелия, он доставлен в клинику Хечинашвили. О состоянии молодого человека не сообщается. Полиция приступила к расследованию инцидента. Место происшествия оцеплено правоохранителями.

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