В центре Тбилиси произошла перестрелка, в парня выстрелили девять раз

В центре Тбилиси произошло перестрелка, в которой, предположительно, участвовали два человека. В 22-летнего парня выстрелили девять раз, он госпитализирован.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телекомпанию "Рустави 2" .

По данным телеканала, перестрелка произошла на улице Анджапирдзе в центре грузинской столицы. В ней, предположительно, участвовали два человека.

В результате перестрелки ранения получил 22-летний парень. В него выстрелили девять раз. Стрелявший скрылся с места происшествия.

Раненого 22-летнего парня зовут Ника Кварацхелия, он доставлен в клинику Хечинашвили. О состоянии молодого человека не сообщается. Полиция приступила к расследованию инцидента. Место происшествия оцеплено правоохранителями.