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У центрі Тбілісі сталася перестрілка, в хлопця вистрілили дев'ять разів

Автор: Дмитрий Кузнецов

У центрі Тбілісі сталася перестрілка, в якій, імовірно, брали участь дві людини. У 22-річного хлопця вистрілили дев'ять разів, він госпіталізований.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телекомпанію "Руставі 2".

За даними телеканалу, перестрілка сталася на вулиці Анджапірдзе в центрі грузинської столиці. У ній, імовірно, брали участь дві людини.

В результаті перестрілки поранення отримав 22-річний хлопець. У нього вистрілили дев'ять разів. Стріляв зник з місця події.

Пораненого 22-річного хлопця звуть Ніка Кварацхелія, він доставлений в клініку Хечінашвілі. Про стан молодої людини не повідомляється. Поліція приступила до розслідування інциденту. Місце події оточене правоохоронцями.

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