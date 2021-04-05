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В центре Сум "перекроют движение" людям без масок

Новина українською → Суммы, Понедельник 05 апреля 2021 14:43
В центре Сум "перекроют движение" людям без масок Фото: в Сумах действует усиленный карантин (smr.gov.ua)
Автор: Андрей Василюк

В центре города Сумы соблюдение масочного режима будут контролировать патрульные полицейские. Людей без масок не будут пускать на центральные улицы города.

С такой инициативой выступил городской голова Сум Александр Лысенко, передает пресс-служба горсовета.

Глава города поручил начальнику отдела по взаимодействию с правоохранительными органами и оборонной работы Станиславу Кононенко разработать схему нахождения патрульных постов.

"Мы должны перекрыть движение тем, кто ходит без масок, чтобы люди знали - за отсутствия маски по улице не пройти. Конечно, обеспечить посты по всему городу сложно, но в центре они точно должны быть, например на ул. 9 Мая, ул. Засумская, ул. Воскресенская, ул. Горького и др.", - сказал Лысенко.

Он выразил надежду, что это поможет людям понять, что когда из дома выходишь, надо взять с собой маску. "Ведь другого пути нет - или вакцинация, или маски, социальная дистанция и дезинфекция", - считает мэр.

Напомним, ранее местная власть Сум решила усилить карантин на период с 3 по 11 апреля. Срок действия ограничений может быть продлен, если ситуация с заболеваемостью коронавирусом не улучшится.

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