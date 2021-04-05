У центрі Сум "перекриють рух" людям без масок

У центрі міста Суми дотримання маскового режиму контролюватимуть патрульні поліцейські. Людей без масок не пускатимуть на центральні вулиці міста.

Очільник міста доручив начальнику відділу з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи Станіславу Кононенку розробити схему перебування патрульних постів.

"Ми повинні перекрити рух тим, хто ходить без масок, щоб люди знали - за відсутності маски вулицею не пройти. Звичайно, забезпечити пости по всьому місту складно, але в центрі вони точно повинні бути, наприклад на вул. 9 Травня, вул. Засумська, вул. Воскресенська, вул. Горького тощо", - сказав Лисенко.

Він висловив сподівання, що це допоможе людям зрозуміти, що коли з дому виходиш, треба взяти із собою маску. "Адже іншого шляху немає - або вакцинація, або маски, соціальна дистанція і дезінфекція", - вважає мер.