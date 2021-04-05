ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У центрі Сум "перекриють рух" людям без масок

Новость на русском → Суми, Понеділок 05 квітня 2021 14:43
У центрі Сум "перекриють рух" людям без масок Фото: у Сумах діє посилений карантин (smr.gov.ua)
Автор: Андрій Василюк

У центрі міста Суми дотримання маскового режиму контролюватимуть патрульні поліцейські. Людей без масок не пускатимуть на центральні вулиці міста.

З такою ініціативою виступив міський голова Сум Олександр Лисенко, передає прес-служба міськради.

Очільник міста доручив начальнику відділу з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи Станіславу Кононенку розробити схему перебування патрульних постів.

"Ми повинні перекрити рух тим, хто ходить без масок, щоб люди знали - за відсутності маски вулицею не пройти. Звичайно, забезпечити пости по всьому місту складно, але в центрі вони точно повинні бути, наприклад на вул. 9 Травня, вул. Засумська, вул. Воскресенська, вул. Горького тощо", - сказав Лисенко.

Він висловив сподівання, що це допоможе людям зрозуміти, що коли з дому виходиш, треба взяти із собою маску. "Адже іншого шляху немає - або вакцинація, або маски, соціальна дистанція і дезінфекція", - вважає мер.

Нагадаємо, раніше місцева влада Сум вирішила посилити карантин на період з 3 по 11 квітня. Термін дії обмежень може бути продовжений, якщо ситуація з захворюваністю на коронавірус не покращиться.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Коронавірус
NEWS
У Путіна заявили про повний розрив відносин Росії і України. Кажуть, що шкодують
У Путіна заявили про повний розрив відносин Росії і України. Кажуть, що шкодують
DAILY
Зміна курсу. Як Тимошенко і "Батьківщина" хочуть повернутися до влади
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Зміна курсу. Як Тимошенко і "Батьківщина" хочуть повернутися до влади