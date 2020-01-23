В центре Сиэтла произошла стрельба, есть погибший и раненные

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В результате стрельбы погиб один человек, пострадало - 5

В центре Сиэтла, штат Вашингтон, произошла стрельба. Об этом в официальном Twitter сообщила полиция города, предает РБК-Украина.

Отмечается, что предполагаемый виновник скрылся.

"Несколько жертв. Подозреваемый бежал, полиция его ищет. Офицеры и медики предоставляют помощь раненым", - говорится в сообшении.

View overlooking 3rd... we heard about 6 shots. pic.twitter.com/kyU5ZYsgnl — Meg Wood (@RedWasShe) January 23, 2020

Инцидент произошел вечером 22 января возле рынка Пайк-плейс, Третьей авеню и Пайн-стрит. Там находятся новая штаб-квартира корпорации Amazon и кофейня Starbucks. Этот район с интенсивным пешеходным движением популярен среди туристов.

Как сообщае телеканал NBC, в результате стрельбы погибла одна женщина. Еще пять человек ранены.

По данным экстренных служб, 55-летняя женщина находится в критическом состоянии, девятилетний мальчик - в тяжелом. Еще трое мужчин в возрасте 21, 34 и 35 лет - в стабильном состоянии. Все они доставлены в больницы.

Очевидцы говорят, что слышали около десяти выстрелов.

Полиция оцепила место происшествия, ведется расследование. По предварительной информации, стрелял мужчина. Он был один.

Напомним, 18 января в городе Грантсвилл штата Юта (США) в результате стрельбы погибли четыре человека, еще один получил ранения.

Ранее в Чикаго произошла стрельба в барбершопе, в результате которой пострадали пять людей, включая троих несовершеннолетних. Двое напавших зашли в барбершоп, огляделись и вышли, после чего выстрелили в посетителей парикмахерской через уличную витрину. Среди раненых трое подростков в возрасте от 11 до 17 лет, а также двое взрослых в возрасте 30 и 40 лет.