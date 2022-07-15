В центре Северодонецка подорвался автомобиль с оккупантами: что известно

В четверг, 14 июля, в центре Северодонецка подорвался автомобили с вражескими войсками. В результате шесть оккупантов получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Луганской ОГА.
Кроме того, он рассказал, что за минувшие сутки в области враг совершил по меньшей мере один ракетный удар и авиаудары, в частности, по Верхнекаменскому. Там и в Белогоровке пострадали остатки гражданской инфраструктуры.
"Впрочем, штурмовые действия по обоим направлениям врагу не удались. Также зафиксированы три атаки из ствольной артиллерии, четыре - из минометов, одна - из реактивных систем залпового огня, пять - из танков", - рассказал Гайдай.
Также он сообщил, что в Днепре скончалась пожилая женщина из Лисичанска, получившая тяжелые ранения в июне.
Напомним, ранее мы писали, что Северодонецк в Луганской области почти полностью уничтожен из-за прихода российских оккупантов. По предварительному анализу, в городе разрушено более 70% зданий и большинство из них восстановлению не подлежат.
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