В центре Северодонецка подорвался автомобиль с оккупантами: что известно

Кроме того, он рассказал, что за минувшие сутки в области враг совершил по меньшей мере один ракетный удар и авиаудары, в частности, по Верхнекаменскому. Там и в Белогоровке пострадали остатки гражданской инфраструктуры.

"Впрочем, штурмовые действия по обоим направлениям врагу не удались. Также зафиксированы три атаки из ствольной артиллерии, четыре - из минометов, одна - из реактивных систем залпового огня, пять - из танков", - рассказал Гайдай.

Также он сообщил, что в Днепре скончалась пожилая женщина из Лисичанска, получившая тяжелые ранения в июне.